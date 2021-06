Regioner og regering indgår aftale med lille løft

Den samlede aftale er på 1,185 milliarder kroner, som skal ses i lyset af regionernes krav om 2,1 milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet.

Ifølge regionerne vil løftet ikke være nok til at dække de stigende medicinpriser, behovet for ny teknologi og forventningerne om et stadigt bedre sundhedsvæsen.

Regionerne har brug for mindst en milliard kroner ekstra årligt alene for at opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre og børn vokser.