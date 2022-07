Regeringen vil lade elever køre uden kørekort: Ikke gennemtænkt, mener kørelærer

- Kører man med en utålmodig forælder eller en der er ængstelig over at man skal ud at køre i en ny BMW, så får vi nogle usikre bilister frem for sikre, siger Christian Vogel.

Stod det til Christian Vogel, så ville det først være, når eleverne var stort set igennem hele forløbet og havde bestået teoriprøven, at de kunne få mulighed for at køre nogle rutinetimer med en ledsager.

Teoriprøve før ledsaget kørsel

Regeringen overvejer i lovudkastet, om eleven skal have bestået teoriprøven, det det skal være muligt for eleven at køre med en ledsager.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, fortæller til Ritzau, at han synes, det lyder fornuftigt.