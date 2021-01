Regeringen vil indføre krav om isolation efter rejser

- Vi ønsker, at hvis du har været ude at rejse og kommer hjem, så skal du gå i isolation i ti dage. Gør du ikke det, så skal der være mulighed for at give en bøde eller en anden straf, siger han til DR.

Dermed bakker regeringen op om et forslag fra SF og De Konservative, der vil have indført et krav om karantæne, når rejsende kommer hjem fra udlandet.