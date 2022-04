Regeringen vil have ensartet CO2-afgift for de fleste

Ifølge regeringen vil udspillet mindske udledningen med 3,7 millioner ton CO2 frem mod 2030.

Det er omkring en tredjedel af de 9,4 millioner ton, der mangler for at nå målsætningen om at mindske Danmarks udledning med 70 procent inden det år.

Der vil være rabat

Konkret vil regeringen indføre en CO2-afgift på 750 kroner per ton. Der vil dog blive givet en rabat, så prisen er 375 kroner per ton for de virksomheder, der allerede er omfattet af EU's kvotesystem.

Den ekspertgruppe, der har rådgivet regeringen, har peget på, at de fem største udledere i Danmark udleder over 40 procent af industriens CO2. Og her er der yderligere rabat i vente for flere.