Regeringen vil give check til danskere ramt af høje gaspriser

Regeringen vil give en skattefri check til nogle af de familier, som er hårdest ramt af de høje varmepriser.

Det fortæller klima, - energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), som torsdag har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger.

- Vi har nu foreslået, at de danskere, som er særligt hårdt ramt i de her tider af stigende varmepriser - det vil sige primært gaskunder, der har individuelt gasfyr, eller folk, der har fjernvarme, hvor gas er den primære kilde - får en økonomisk håndsrækning, siger Dan Jørgensen.

Der er omkring 400.000 danskere med individuelt gasfyr og omkring 40.000 med fjernvarme med gas som kilde.

- Vi lægger op til en form for indkomstgraduering, hvor vi ikke tilbyder den her check til folk med meget høje indkomster. Præcis hvor grænsen skal ligge, må vi diskutere med Folketingets partier, siger Dan Jørgensen.

Han mener dog, at det skal være et beløb, "som kan mærkes".

I finanslovsaftalen for 2022 blev der afsat 100 millioner kroner til kommunerne, som så kan give et tilskud til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere og pensionister, der i forvejen har et knebent budget.

Men nu vil regeringen altså ifølge klimaministeren finde "markant flere penge".

- Det er klart, at det her kommer selvfølgelig til at koste penge. Og det er klart, at vi taler markant flere penge end de 100 millioner, der er sat af. Det skal ses som et yderligere tiltag, siger Dan Jørgensen.

Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, siger, at det ikke er nok at hjælpe gaskunder. Også de stigende elpriser skal dækkes.

- Regeringens udspil er for uambitiøst, for det dækker ikke de stigende elpriser, som også rammer bredt. Ambitionen skal op, og vi skal have et konkret milliardbeløb på bordet fra regeringen, siger Rune Lund.

Finansordføreren mener, at der bør afsættes mindst 2,7 milliarder, som svarer til det beløb, staten sparer i støtte til vedvarende energi, på generelle afgiftslettelser af energien.

Det andet støtteparti, De Radikale, mener, at fokus i stedet skal være på at udfase gas.

- Vi kan godt målrette hjælp til de fattigste - men vi skal ikke give skjult statsstøtte til gas generelt. Tværtimod, siger De Radikales klima- og energiordfører, Rasmus Helveg.

- Denne krise viser, at gas skal helt ud af varmeforsyningen. For klimaets, økonomiens og den europæiske sikkerheds skyld.

/ritzau/