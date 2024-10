Regeringen vil fordele 850 millioner til udsatte

Fra næste mulighed vil det ikke længere være muligt for afgående borgmestre og regionsrådsformænd at få dobbeltløn i en periode. For her træder nye regler for eftervederlag i kraft, skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Frem over vil borgmestre og regionsrådsformænd blive modregnet i deres eftervederlag, hvis de stopper for at begynde i et nyt job. Den regel gælder i forvejen for folketingsmedlemmer og ministre, skriver TV2.