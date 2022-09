Regeringen vil forbyde skuespillere og sportsfolk i spilreklamer

Komiker Uffe Holm (tv.), skuespiller Pilou Asbæk og tidligere fodboldspiller Brian Laudrup har alle medvirket i reklamer for pengespil, men står det til skatteminister Jeppe Bruus (S) skal det være slut med at bruge kendte til at sælge pengespil. Foto: Martin Sylvest, Thomas Lekfeldt og Keld Navntoft/Ritzau Scanpix