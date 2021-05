Regeringen vil etablere samlet set 25 nye uddannelsesudbud - et ligger i Østjylland

Borgmester jubler over ny uddannelse

Der er glæde på borgmesterkontoret i Horsens i dag. Selvom de fleste østjyske byer i dag blev forbigået, fik Horsens en fysioterapeutuddannelse.

- Det er vi rigtig glade for. De kommuner, der ligger heromkring har også et behov, og at skabe nærhed med en fysioterapeut uddannelse giver god mening, siger borgmester i Horsens, Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Detaljerne for uddannelserne kendes ikke endnu, men borgmesteren tror, at det bliver omkring 25-30 studerende, der vil blive tilbudt en fysioterapeutuddannelse i Horsens om året.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den uddannelse relativt hurtigt vil blive meget bæredygtig. VIA skal kigge på, hvordan man får skruet et bæredygtigt tilbud sammen, og så skal vi huske, det skal forhandles på Christiansborg, siger Peter Sørensen.

Uddannelser skal flyttes ud i provinsen

De fire store velfærdsuddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Der skal også etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

Udspillet skal altså overordnet sikre, at færre studerer i København, Aarhus, Aalborg og Odense fremover, og at flere i stedet for vælger at uddanne sig i provinsen.

En stor del af udspillet var lækket til diverse medier i forvejen. Men hovedtrækkerne er nu officielt bekræftet.

Universiteter skal reducere optag

Regeringen ønsker, at 60 procent af de fire store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de største byer.

Der skal derfor flyttes omkring 1.300 uddannelsespladser fra velfærdsuddannelserne væk fra København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og der skal samtidig etableres op mod 1.000 nye pladser.

Desuden vil regeringen reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er dog med enkelte undtagelser.

Begrænsningen bliver indfaset gradvist fra uddannelsesåret 2022/23 og frem.