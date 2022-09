Regeringen til arbejdsgivere: Gør noget der virkelig batter

På TV2 ØSTJYLLAND har vi for nylig fortalt om både 59-årige Erik Humblebug fra Randers og 62-årige Janne Hallum fra Skanderborg, som begge har sendt et utal af jobansøgninger uden held. De mistænker begge deres alder for de mange afslag.

I et svar til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Kommunernes Landsforening (KL) siger finansordfører Benny Engelbrecht (S) nu blandt andet, at arbejdsgiverne bør kigge på bedre seniorpolitikker på arbejdpladserne for at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet.

- Det skal så være min opfordring til KL og DA, at hvis man skulle gøre noget, der virkelig kunne batte, var det at lave bedre seniorpolitikker, så de, der har viljen og lysten til at blive længere på arbejdsmarkedet, også kan det og føler sig velkomne, siger ordføreren.

Bør være i fokus

Svaret kommer på et forslag KL-formand Martin Damm og DA-direktør Jakob Holbraad stiller i Berglingske, som handler om, at alle politiske forslag skal vejes på en arbejdsudbuds-vægtskål, og at politiske forslag, der trækker hænder ud af arbejdsmarkedet, ikke bør gennemføres.

Manglen på pædagoger, tjenere, sygeplejersker, håndværkere, sosu-assistenter og mange andre medarbejdere er så alvorlig, at arbejdsudbuddet fremover skal være i fokus ved alle politiske forhandlinger, påpeger de.



Det er fint at have fokus på at øge arbejdsudbuddet, og det har regeringen skam også. Og så er det i øvrigt bedst at komme med konkrete initiativer i stedet for "et paradeforslag", lyder svaret fra regeringen til det opråb, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Kommunernes Landsforening (KL) i fællesskab kommer med i mandagens udgave af Berlingske.

- Det er da fint, at DA og KL har et fælles fokus på at sikre hænder på arbejdsmarkedet. Det deler regeringen. Derfor lægger vi også op til at lave reformer, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Hører det fra flest sider

Og så kommer han altså med førnævnte opfordring til DA og KL.

- Det er nok den udfordring på arbejdsmarkedet, jeg hører fra flest sider. Blandt andet fra Ældre Sagen, Faglige Seniorer og mange andre aktører.

- De oplever, at har man passeret 55 år, så er det utrolig svært at finde et spændende og udfordrende arbejde og komme videre i sin karriere. Og så er der altså rigtig lang tid til pensionsalderen, hvis man sidder dér 55-56 år gammel og ikke længere får de spændende tilbud, siger Benny Engelbrecht.