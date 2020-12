Regeringen skal ikke røre ved julen! Den skal være, som den altid har været

- Ja, selvfølgelig. Det er jul, hallo! Julen skal være, som den altid har været.

Sådan lyder et af svarene, da TV2 ØSTJYLLAND søndag spørger nogle af gæsterne i Den Gamle By, om de kan forstå, at nogle har svært ved at give afkald på deres juletraditioner.

Mange østjyder og danskere generelt frygter, at statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm vil gå ind og ødelægge deres julehygge med familien.



Det er tydeligt, hvis man følger debatterne på Facebook, og i Den Gamle By er flere også bekymrede.

- Når regeringen kommer og skal bestemme, hvad der skal ske inden for hjemmets fire vægge - inden for det det mest private, man har - det er svært at forholde sig til, lyder det fra Rikke Møller Christensen fra Lyngby.