Regeringen satser på PCR-test fremfor lyntest

Derudover har Danmark en ugentlig kapacitet til at segmentere 4.000 PCR- test, hvor sundhedsmyndighederne har mulighed for at opdage eventuelle nye undervarianter af coronavirus.

Ny variant dominerer

I øjeblikket er det den nye undervariant af omikron, BA. 5, der dominerer. Ifølge Heunicke er varianten stadig i vækst, og den udgør i dag 59 procent af de positive test.

Han understreger, at smittetallene stadig er på et lavt niveau med omkring 2000 smittede om dagen sammenlignet med tidligere.