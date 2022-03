Regeringen overvejer forbud mod cigaretkøb for alle født efter 2010

I december sidste år meddelte New Zealands sundhedsminister, Ayesha Verrall, at man vil lave et livslangt tobaksforbud for børn og unge.

Får landets regering sin vilje, kommer man aldrig lovligt til at få fingre i en pakke cigaretter i New Zealand, hvis man er 15 år eller yngre i 2027.

Camilla Noelle Rathcke mener, at forhåbninger om røgfri generationer i fremtiden kræver, at man lader sig inspirere af lande som netop New Zealand.

- Landets cigaretpriser er også langt højere end Danmarks, og jeg håber, at det også bliver en del af den kommende forebyggelsespakke.

- På samme måde håber jeg, at fokus ikke kun er på tobak, men også på nikotinprodukter og andet, lyder det.