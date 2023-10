Regeringen klar med psykiatriløft på over halv milliard

Regeringen vil løfte psykiatrien med i alt 567 millioner i 2024 med fokus på børn og unge, mindre ventetid, mere personale og forskning.

Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde torsdag, hvor hun præsenterer regeringens planer for psykiatrien.

Hun kalder psykiatrien i Danmark for "stærkt udfordret". For mange børn og unge mistrives, og det rammer både dem selv og deres familier, siger Løhde.

- Alt for mange venter alt for længe på både at blive udredt og behandlet.

- Vi skal sørge for at højne kvaliteten af behandlingen af børn og unge, siger hun.

Der skal blandt andet laves en såkaldt her og nu-pakke til børne- og ungdomspsykiatrien, som skal styrke kapaciteten.

Behandling hurtigere

Børn og unge skal tilbydes hurtigere behandling, imens udredningen af dem er i gang, og der skal følges bedre op efter behandlingsforløb i psykiatrien.

Der skal også være mindre tvang igennem ”forpligtende partnerskaber med regioner og kommuner” om en ny målsætning, så der kan arbejdes med forebyggelse og deeskalering af situationer, hvor en borger eksempelvis bliver aggressiv.

Desuden er ambitionen hos regeringen, at psykiatrien kommer med i den kliniske basisuddannelse for læger. Dermed skal der sikres flere læger til psykiatrien.

- Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsnets største problem lige nu er manglen på medarbejdere, og det gælder ikke mindst psykiatrien, som har svært ved at tiltrække læger, siger hun.

Regeringen vil tilføre 400 millioner kroner ekstra til området i 2024 på finansloven. 67 millioner findes i regionerne og kommunernes økonomiaftaler, og 100 millioner vil regeringen bruge fra forskningsreserven og skal gå til forskning i psykiatri.

Medregner man løft af psykiatrien på tidligere finanslove giver det en styrkelse af psykiatrien på 1,6 milliarder kroner i 2024.

Tiårsplan for psykiatrien

Et bredt flertal blev i september sidste år – under den daværende S-regering – enige om en tiårsplan for psykiatrien, hvor der blev afsat knap 500 millioner kroner årligt til området. Løhde oplyser, at SVM-regeringen vil præsentere et nyt udspil til en finansieret tiårsplan i 2024.

Frem mod 2030 øges midlerne gradvist, så psykiatrien her er løftet med 4,3 milliarder kroner.

Planen her løser dog ikke alting, siger Løhde.

- Hvor end jeg gerne vil love, at vi får løst alle problemerne, kan jeg ikke udstede det løfte. Det ville ikke være realistisk og ærligt over for dem, det handler om, og deres familier.

- Psykiatrien har et kæmpe efterslæb, siger hun.