Regeringen åbner for mere udenlandsk arbejdskraft

Hun henviser til, at regeringen vil have flere til at arbejde mere og derfor sidste år fremlagde udspillet "Danmark kan mere 1".

Men forhandlingerne er endnu ikke gået i gang. Det er fortsat uvist, hvornår forhandlingerne begynder.

- Vi besluttede for mange år siden, at vi ikke skal have fri indvandring til Danmark. Den beslutning ønsker vi at holde fast i.

- Derfor skal vi kun hente arbejdskraft ind, som der er mangel på. Det skal være for en afgrænset periode. Og det skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde, siger Mette Frederiksen.

- Vi mangler løsninger

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, er ifølge B.T. tilfreds med, at Mette Frederiksen kommer ind på emnet. Men der skal også tænkes i langsigtede løsninger.

- Det brænder på. Vi mangler løsninger på langt sigt. Ikke bare på det, der står og blinker lige nu, siger Sofie Carsten Nielsen ifølge B.T.