Regeringen: 30.000 ukrainere i Danmark er færre end ventet

Ministeriet kan ikke give et præcist tal for, hvor mange fordrevne ukrainere der befinder sig på dansk jord. Det skyldes, at ukrainere kan være i Danmark i 90 dage uden at søge om visum eller om midlertidigt ophold efter særloven.

En status fra Udlændingestyrelsen onsdag viser, at der er kommet 24.888 ansøgninger om ophold efter særloven. Samme dato var der ifølge opgørelsen givet godt 9000 tilladelser til ophold efter særloven.

Ifølge udlændinge- og integrationsministeren er tilstrømningen af fordrevne ukrainere aftaget markant i løbet af påsken.