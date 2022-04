Regering åbner for at forskelsbehandle på sundhedsydelser

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) henviser til, at nogle sundhedstilbud har begrænset kapacitet.

- Så for at sikre, at vi ikke risikerer at komme i en situation, hvor kvaliteten i tilbuddene bliver sat under for stort pres, skaber vi nu rammerne for, at kommuner og regioner får mulighed for at tilrettelægge og organisere tilbuddene til fordrevne ukrainere fleksibelt, siger han i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

Et bredt politisk flertal ventes at stemme for hasteloven.