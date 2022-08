Regatta og festuge: Ingen grund til bekymring

Hun forklarer, at samarbejder med politiet er godt, og at det er arrangørernes ansvar at have styr på sikkerheden. Der er blandt andet kommet højere krav til crowd security, hvilket betyder, at der er flere vagter blandt publikum.



- Det er vores arrangement. Vi får ikke lov til at at lave arrangementet uden politiet har godkendt det, siger hun.

I forhold til eksempelvis Smukfest, der er en begivenhed på et afgrænset område, er Regattaen såkaldt open source. Det gør flere ting komplekse, da folk kan klumpe sammen flere steder. I år er truslen dog ikke hævet i Silkeborg.