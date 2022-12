Rasmus tabte en halv million på virtuelt plat eller krone

Snød andre spillere

I alt har Rasmus gennemspillet for mere end 500.000 dollars (3,7 millioner kroner, red.)

Rasmus’ spillemisbrug fik ham så langt ud, at han gik langt for at få penge at spille for. Det endte med at gå ud over de mennesker, der stolede på ham.

På forskellige internetsider begyndte han at sælge skins til andre CS:GO-spillere, som så skulle overføres til dem, når en otte dage lang karantæne var overstået. De otte dage er en regel, der er indført for at forhindre blandt andet svindel.

Flere af Rasmus’ skins røg for 1500 kroner og op til 10.000. Pengene kunne han få flere dage før overførslen med løftet om, at han ville sende skinnet, når karantænen var overstået.

Men sådan gik det ikke.

- Jeg fik pengene og smed dem væk på gambling. Og da jeg kom til at skulle sende skinnet, havde jeg lyst til at vinde dem tilbage igen. Jeg tog chancen hver gang, og det endte galt hver gang.

Det endte med, at han skyldte over 60.000 kroner væk til forskellige personer, der ville have deres penge tilbage for de skins, Rasmus havde lovet dem.

- Det føltes forfærdeligt. Det føltes helt oprigtigt forfærdeligt.