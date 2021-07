Rasmus lider af bulimi – i dag har han smidt sin vægt langt væk

Har du lyst til at leve uden din spiseforstyrrelse?

- En del af mig har altid lyst til at fortælle historien om den gyldne lort; at jeg har lært så meget om mig selv, og jeg er så heldig og privilegeret, at jeg kender mig selv så godt. Men det er egentlig bare noget, jeg fodrer folk med, fordi jeg ikke vil tale ind i, hvor hårdt det egentlig er.

- Jeg ville da ønske, jeg havde været en 12-årig almindelig dreng. Jeg ville ønske, at jeg som 22-årig ikke vågner op og tænker, at det eneste, der kan få mig igennem dagen, er at kaste op. Men nu bøvler jeg med alle de her ting, så nu nytter det ikke noget at sidde og fantasere om et liv, hvor jeg ikke er sådan her. Men jeg har det bedre, og jeg lever med det nu.

Selvom Rasmus Hansen stadig kæmper med en daglig kamp med sine tanker, har han fundet overskuddet til at hjælpe andre igennem deres spiseforstyrrelse.

I foreningen "Én af os" er han med til at nedbryde tabuet om psykiske lidelser ved at holde foredrag for unge, hvor han fortæller om sit liv med bulimien.