Radikale vil bruge milliarder på hurtigere fjernvarme og varmepumper

Samtidig vil De Radikale lave en statslig pulje på 1,5 milliarder kroner, der skal bruges til de fjernvarmeprojekter, som høje priser på materialer eller mangel på arbejdskraft ellers kan sætte en stopper for.

Der skal også bruges 500 millioner kroner til en såkaldt grøn krise-trepart. Den skal have fokus på at skaffe arbejdskraft gennem blandt andet efteruddannelse.

Vil omprioritere anlæg

I alt løber planen op i syv milliarder kroner.

To milliarder skal findes i en omprioritering af anlægsprojekter i det offentlige frem mod 2025.

- Jeg tror, at alle partier, der er med i den brede infrastrukturaftale, godt ved, at vi kommer til at kigge hinanden i øjnene og sige: Hvad skal vi udskyde af de planlagte offentlige anlægsprojekter? Vi må prioritere midlerne og ikke mindst arbejdskraften til den her akutudrulning af fjernvarme og varmepumper, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale peger eksempelvis på at udskyde anlæg af en gasrørledning fra Everdrup på Sydsjælland over Falster til Nakskov.

De Radikale forventer også at bruge penge fra et midlertidigt indtjeningsloft og solidaritetsbidrag, som EU-landene har besluttet at lægge over profitten for energiselskaber, der billigt kan producere strøm.

Præcis hvor meget, der går til Danmark, er endnu uvist. De Radikale peger på, at penge fra den grønne fond, som blev aftalt i juni i år, kan indgå som supplerende finansiering.