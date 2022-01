Pude til babyer tilbagekaldes grundet risiko for kvælning

En babynest, der er en særlig pude til babyer, tilbagekaldes, fordi der ved forkert brug af puden kan være risiko for kvælning.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.

Der er tale om Boppy Model Hug & Nest, altså en pude eller lille seng, som særligt bruges til nyfødte og helt små børn.

Det er tre forskellige varenumre, der tilbagekaldes. Forbrugere, der har købt en af de modeller, opfordres til straks at stoppe med at bruge produktet. Køberne bør kontakte salgsstedet for hjælp og refusion.