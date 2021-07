Professor: Vi bør kigge på vaccination til små børn

Eskild Petersen erkender, at der lige nu ikke er nok viden på området til at gøre forslaget til en realitet.

Hvad får dig til at stille det forslag alligevel?

- Man er nødt til at have en lille smule fantasi og prøve at kigge ind i fremtiden. Det må være en af topprioriteterne i øjeblikket at få de her data ude i verden. Vi er nødt til at have data, så folk ved, hvorfor det gennemføres. Det handler om at finde og lave studier, der fylder hullerne, hvor vi ikke har viden, siger han.

Er det så ikke lidt tidligt med forslaget?

Nej, jeg mener, det er vigtigt at have diskussionen. Børnelægerne er imod, men jeg mener, man er nødt til at have en nuanceret diskussion om det og identificere de mangler i viden, vi har om det. Jeg tror, man skal være mere bange for det her virus, end vi er lige i øjeblikket, siger han.