Professor: Iltsvind er ikke katastrofalt men slemt

Jacob Carstensen sammenligner det med at gøde sin græsplæne. Jo mere gødning man bruger, desto hurtigere vokser det.

Det samme sker i havet. Her løber næringsstoffer fra land ud til havet, hvilket får mængden af alger til at vokse.

Algerne synker siden ned til bunden og bliver senere nedbrudt ved hjælp af ilt.

Ikke mere at gøre i år

Ifølge Jacob Carstensen er der på nuværende tidspunkt ikke meget at gøre for at reducere niveauet af iltsvind for i år.