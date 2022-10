Problemer på vejene: Flere uheld i morgentrafikken

Flere uheld på E45 giver ifølge P4's trafikradio onsdag morgen kødannelser og langsom kørsel.

Hele tre uheld på motorvejen er der registreret. I sydgående retning drejer det sig om uheld ved sammenfletningen ved Aarhus Nord og et uheld efter afkørsel 47 Tilst, hvor to biler spærrer trafikken.

Også i nordgående retning har et uheld omkring Aarhus givet problemer og langsom kørsel.

Tre biler kørt sammen

Ud over problemer på motorvejen, er der ifølge P4's trafikradio også sket et uheld i krydset rute 46 Hammelvej og rute 587 i Laurbjerg vest for Hammel. Her er tre biler angiveligt kørt sammen.

Det er dog muligt at komme forbi, oplyser radiostationen.