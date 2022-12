Problemer med Letbanen ventes først løst i løbet af natten

Letbanen informerer via Midttrafiks hjemmeside om, at dagens problemer først vil være løst i løbet af natten.

Det betyder, at L1 fortsat ikke køre mellem Aarhus H og Skødstrup. Togene kører mellem Skødstrup og Grenaa, men med risiko for aflysninger.

På L2 kører afgangene til Lystrup kun tl og med Lisbjergskolen.

Derudover varsler Letbanen, at selv om arbejdet med at reparere den overrevne køreledning ventes overstået i løbet af natten, er det en god idé fredag morgen at tjekke, om togene kører. Det kan blandt andet gøres på Rejseplanen og på Midttrafiks hjemmeside.

Der er også udsigt til endnu en nat med nattefrost, hvilket øger risikoen for aflysninger i morgentimerne. Derfor vil der, som det var tilfældet torsdag morgen, køre en erstatningsbus, linje 88, mellem Grenaa og Hornslet. Den vil stoppe cirka klokken 7.30, hvis der ikk er problemer for togene, oplyser Midttrafik.