Problematisk og udspekuleret: Sundhedsstyrelsen skjulte vaccinevideoer i børnespil

Psykologen kalder sundhedsstyrelsen strategi "i bedste fald tankeløst og i værste fald udspekuleret".



Ifølge hende er det også et spørgsmål om etik, når der bliver udsendt kampagner direkte til børn, der endnu ikke har evnen til at tænke kritisk.

Styrelsen beklager

Videoerne annonceres ifølge kommunikationschefen i Sundhedsstyrelsen, Eva Tolstrup Ziegler, ikke længere.

- Det er uhensigtsmæssigt og beklageligt, at børn er blevet eksponeret for de her videoer uden deres forældre, og vi har stoppet annonceringen med dem, siger hun i programmet.



Hverken sundhedsminister Magnus Heunicke eller Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Langhoff, har ønsket at kommentere sagen over for 24syv.