Prisen betyder meget, når danskerne handler før jul

- Vi så, at fødevarepriserne stak fuldstændig af i 2022 og er forblevet relativt høje, selv om de ikke stiger helt så meget nu. Og det betyder altså, at der er rigtig mange, der har vænnet sig til at være meget mere opmærksom på prisen, når de går ud og køber ind, siger hun.

- Butikkerne forsøger at lokke med et rigtig godt tilbud på eksempelvis smør og flæskesteg, og det er en gængs salgsteknik, de har. For der er ingen tvivl om, at efter de seneste par år betyder prisen bare mere og mere for danskerne.

For gode priser og mulighed for at spare penge på indkøbene er noget, der tiltaler danskerne.

Og det er bestemt ikke uden betydning, at dagligvarebutikkerne forsøger at lokke med de gode tilbud.

Økonomisk pres

Tilbuddene er også nøje udvalgt efter at få kunderne til at gøre indkøbene netop i Salling Groups butikker.

- Det er ingen hemmelighed, at december er vigtig for alle i dagligvarehandlen. Og der har vi jo et stort ønske om, at kunderne gør deres indkøb hos os, og så vil vi selvfølgelig gerne tilbyde varer til den skarpest mulige pris, siger pressechef Jacob Krogsgaard Nielsen.

Selv om mange er meget bevidste om at spare penge på indkøb, betyder det ikke, at folk er økonomisk pressede som for et par år tilbage, vurderer Louise Aggerstrøm Hansen.

- Der er ingen tvivl om, at danskerne har været igennem en periode, hvor de er blevet mere og mere pressede. Nu synes jeg dog, at pilen peger den rigtige vej for rigtig mange.

- Vi ser, at lønningerne stiger, at overførselsindkomsterne også begynder at komme med op. Alting stiger på indkomstsiden lidt hurtigere, end priserne stiger, og det gør også at købekraften stiger, og man kan få lidt mere for pengene, siger hun.