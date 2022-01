Positivprocenten er aldrig set højere

- Jeg tror, at en del af det kan forklares med, at folk først er testet positive i en kviktest enten derhjemme eller i et kviktestcenter.

- Og så får de lavet en PCR-test for at verificere, at det er rigtigt nok, siger Kasper Karmark Iversen.

Der er det seneste døgn også foretaget 159.214 kviktest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Det fremgår ikke af SSI's tal, hvor mange kviktest der har vist et positivt svar for corona. Det skyldes, at der er for stor usikkerhed med testresultaterne.