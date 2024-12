Populært fradrag og forbudte flag er blandt lovændringer fra nytår

Når det sidste stykke kransekage er spist, og drønene fra nytårsraketterne er døet ud, er det ikke kun et nyt år, der er begyndt. 1. januar er samtidig dagen, hvor en række nye love og regler træder i kraft i Danmark.

Hvis du er typen, der selv gerne vil rode med asbestplader i privat regi, så er der dårligt nyt til dig. Fra nytår er det kun autoriserede virksomheder, der må nedrive asbestholdigt materiale, med mindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter. Alt sammen af sundhedsmæssige årsager.

Til gengæld er der godt nyt, hvis du gerne vil have renoveret dit hjem på anden vis. Med finansloven for 2025 vender det såkaldte håndværkerfradrag nemlig tilbage, så hver person i en husstand kan trække 8600 kroner fra i skat om året for arbejdsløn. Fradraget der har været meget anvendt af danskerne, har fokus på grønne renoveringer i boligen.

Flag-forbud

Har du flagstang derhjemme, så bør du overveje, hvad du hænger op i den i det nye år. Fra 1. januar er det nemlig forbudt at flage med andre landes flag. Og dog, for ingen regler uden undtagelser. Så har du for eksempel et flag fra Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge, Sverige, Tyskland eller Ukraine, så kan du trygt flage med disse landes flag, uden at du får en politimand på besøg med en bøde under armen.

Hvis vi bevæger os op i de endnu højere luftlag, skal du fra og med det nye år betale en afgift for at flyve. Afgiften bliver i gennemsnit på 70 kroner per billet i 2025, og staten vil bruge en del af den forventede indtjening på at gøre indenrigsflytrafikken mere grøn.

En anden del af indtægterne fra flyafgiften skal gå til at forhøje ældrechecken permanent med op til 5000 kroner om året til de folkepensionister, der har de laveste indtægter. Ældrechecken er et engangsbeløb, der udbetales én gang om året.