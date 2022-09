Populær tilskudspulje åbner i dag

Onsdag klokken 10 er det igen muligt at søge om økonomisk tilskud til boligforbedringer, som er med til at nedbringe energiforbruget i helårsboliger i Danmark.

Det er den såkaldte Bygningspulje, som åbner for ansøgninger.

Overordnet er der tre ting, som der gives tilskud til. Skift af varmekilde, renovering af klimaskærm og optimering af boligens drift. Det fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

Først til mølle

Pengene fordeles efter først-til-mølle-princippet, og man må formode, at mange danskere vil sidde klar ved skærmene, når der åbnes for adgang. Der kan blive pres på siden allerede fra klokken 9, hvor det er muligt at få adgang til et såkaldt digitalt venteværelse, som giver plads i køen om at søge tilskuddet en time senere.

På Energistyrelsens hjemmeside fremgår det, at "det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere."

I denne omgang er puljen på 121 millioner kroner.