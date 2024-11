Populær gaveside anbefaler drukrelaterede produkter til mindreårige

Hvis man er en 13-årig dreng, kan man for eksempel få anbefalet en Viking-ølbong til 199 kroner eller et Jägermeister-anlæg, som bruges til opbevaring af alkohol, til 2699 kroner.

Gavegeneratoren fungerer ved, at man enten på hjemmesiden eller inde på appen trykker på "Gavegenerator". Her skal man angive køn og alder, og så vil generatoren skræddersy en inspirationsliste baseret på de informationer.

Det er blot et par af de eksempler på gaveønsker, som børn kan få på siden. Blandt andet kan man som barn og ung også få anbefalet rynkecreme og kreatinpulver.

Børn opfordres til druk, mener forbrugerråd

Spørger man Forbrugerrådet Tænk, er der efter deres opfattelse tale om et klart brud på markedsføringsloven, der skal beskytte mindreårige mod uegnede produkter.

- Det er jo nogle produkter, som Ønskeskyen har udvalgt, at 13-14 årige skal se, og dermed er det reklamer, der er rettet mod mindreårige. Og flere af de ting, der er listet på siden, er i strid med, hvad der må rettes mod den målgruppe, siger Ida Daarbak Reislev, som er jurist hos Forbrugerrådet Tænk.

På trods af at det ikke er direkte alkoholiske produkter, der anbefales, er der ifølge Ida Darbak Reislev stadigvæk et problematisk aspekt, idet det opfordrer mindreårige til druk.

- Det er ikke decideret alkohol der er på tale, men produkterne anvendes ofte i forbindelse med druk. Derfor mener vi også, at anbefalingerne opfordrer mindreårige til at indtage alkohol, og det er umiddelbart ikke helt inden for skiven.

Ansvaret ligger ikke hos børnene

Hun mener ene og alene, at ansvaret ligger hos Ønskeskyen selv.

- Børn og unge er de svage forbrugere, og de har altså ikke et særligt stort ansvar efter vores opfattelse til at sikre sig, at de ikke bliver eksponeret for ulovlige og uegnede produkter. De er letpåvirkelige og har sværere ved at træffe en rationel beslutning, om hvad der er godt for deres sundhed, siger hun.

Ifølge hende er det på ingen måde vanskeligt at udvikle et system, der skåner mindreårige kunder.

- Det er relativt nemt at sige, hvis der findes produkter, som ikke må rettes mindreårige, så kan man skabe buzzwords, som man kan bruge til frasortere uegnede produkter. Det er noget, som Ønskeskyen har ansvaret for, tilføjer hun.

Er opmærksomme på problemet

TV 2 har spurgt Ønskeskyen, hvorfor børn anbefales uegnede produkter, og hvordan de forholder sig Forbrugerrådet Tænks kritik.

I et skriftligt svar skriver virksomhedens presseafdeling, at de er blevet gjort opmærksomme på det, og at de modererer gavegeneratoren løbende.

- Gavegeneratoren fokuserer på de mest populære produkter indenfor den pågældende aldersgruppe, og som annoncørerne derfor ikke kan påvirke.

Generatoren virker, ifølge virksomheden, ud fra en avanceret teknologi.

- Gavegeneratoren arbejder på tværs af mange forskellige datasæt, hvorfor det således kan hænde, at algoritmen i ny og næ selv danner/fortolker sig til en dataprofil.