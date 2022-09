Politisk opbakning til at hjælpe nødstedte busruter

Ministeren henviser til, at der senere i september er planlagt et møde mellem regioner, kommuner og regeringen. Derfor vil hun ikke søndag komme nærmere ind på, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe de mange regionale busruter, der uden en økonomisk håndsrækning risikerer at måtte lukke.

- Samtidig med den kompensation, som vi har lagt op til, bliver trafikselskaberne også nødt til at gøre en indsats for at få deres tabte passagerer med om bord. Det skal ske i et samarbejde, siger transportministeren.

Støttepartier med forskellige bud på finansiering

Enhedslisten foreslår, at finansieringen skal tages fra en kommende pakke til inflationshjælp.

Regeringens støttepartier melder sig også klar til at hjælpe de regionale busruter. De ønsker, at en kompensation også skal hjælpe selskaberne med de stigende brændstofpriser.

- Der skal findes kompensation for coronarestriktionerne, der har ramt passagertallet – også hvis det strækker sig ind i 2023. Men de stigende brændstofpriser gør også et indhug i budgetterne, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.