Politisk flertal sender millioner til turismeerhverv og kulturliv

Der afsættes også 110 millioner kroner til at gøre indenrigsrejser billigere i sommerperioden. Det er væsentligt mindre end de 205 millioner, som regeringen indledningsvist havde foreslået.

Den nærmere udmøntning af pengene vil blive drøftet mellem partierne på et senere tidspunkt på baggrund af et oplæg fra regeringen, står der i aftaleteksten.

- Med aftalen giver vi de mest trængte brancher en særlig hånd, så de kan komme bedst muligt tilbage.

Kultur-, idræts- og foreningslivet får 330 millioner

- Samtidig har vi et ekstra fokus på de mange børn og ældre, der har betalt en høj pris, mens samfundet har været lukket, og som vi nu giver mulighed for at få en god sommer med nye oplevelser, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en udtalelse.

Regeringen og aftalepartierne er også enige om at styrke indsatsen for kultur-, idræts- og foreningslivet med 330 millioner.

Her skal pengene især fokuseres på at skabe gode kulturoplevelser og sommerarrangementer for børn og unge ifølge partierne.

Der afsættes også 165 millioner kroner til at gøre en særlig indsats for sårbare, mennesker med handicap, børn og unge samt ældres trivsel. Det er 65 millioner mere, end regeringen havde lagt op til før forhandlingerne.

Udsatte brancher kan stadig få hjælp

Aftalepartierne har også afsat en ramme på 400 millioner til at understøtte udsatte brancher som messer, konferencer, hoteller og luftfart, i takt med at de generelle hjælpepakker ophører per 1. juli.

Onsdagens aftale er blevet indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

/ritzau/