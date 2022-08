Politisk flertal lægger loft på fire procent på huslejestigning

Venstre står uden for aftalen, blandt andet fordi partiet ikke har kunnet få svar på, om der kan være tale om ekspropriation.

- Kommer vi nu til at se en lang række udlejere lægge sag an mod staten, fordi de bliver begrænset i at opkræve den husleje, de har haft mulighed for før, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V)

Han og Venstre ville hellere have støttet lejerne via boligstøtte til udvalgte grupper for "at hjælpe dem med de udgifter, de måtte have".

Det synspunkt er Christian Rabjerg Madsen ikke enig i. Ministeren siger, at "den gruppe, der får boligstøtte, udgør slet ikke den samlede gruppe af lejere, der risikerer at blive ramt her", siger han.