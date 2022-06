Politisk aftale giver a-kasserne større ansvar for ledige

I stedet for flere samtaler om det samme skal der være en obligatorisk samtale – en jobsamtale.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at lande en aftale, som nytænker beskæftigelsesindsatsen og forhåbentlig får flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Det bliver med aftalen muligt at vælge samtaler digitalt efter den første obligatoriske samtale, som er et fysisk møde. Nedlukninger under pandemien de seneste par år har givet erfaringer med netop det.

Regeringen har indgået aftalen sammen med SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og fem løsgængere - alle tidligere medlemmer af DF.

Årlig besparelse på 1,1 mia. kr.

Det var et mål at spare penge i beskæftigelsesindsatsen, som skal medfinansiere retten til tidlig pension. Den som også kaldes Arne-pensionen.

Den netop indgåede aftale giver ifølge aftalen en besparelse på 300 millioner kroner i 2022, 750 millioner kroner i 2023 og en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner fra 2024 og frem i jobcentrene.