Politikere trækker i land: Stor aftale om Gudenåen risikerer at falde

Også på den anden side af kommunegrænsen i Favrskov Kommune, vækker Silkeborgs vaklen undren.

- Silkeborg Kommune har jo haft mulighed for at byde ind, hvis der var noget, de ville have ændret, så det er meget besynderligt, at de, når planen ligger færdig, så stemmer nej. Til og med en plan, som miljøministeren har bedt kommunerne om at lave, siger Anders G. Christensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Men i Silkeborg lyder det, at planen om at opkøbe arealer til at vandparkere på er umulig. Der skal simpelthen for store områder til, lyder det fra et af Venstre-medlemmerne af kommunens Klima- og Miljøudvalg.

- Derfor hjælper det ikke, at vi siger ja til noget, som vi rent faktisk ved ikke er realiserbar. Det nytter jo ikke noget, siger Susanne Jacobsen (V).

Er det så spildt arbejde?

- På et eller andet plan er det jo, svarer udvalgsmedlemmet.

Den 20. december skal Silkeborg Byråd stemme om planen.