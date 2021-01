Politiker om rejse til Dubai: Jeg passede mit job

Obs. Opdateret med citater fra Michael Aastrup Jensen

Det skorter ikke på formaninger og advarsler fra myndighederne, når det kommer til at undgå rejser ind og ud af landet på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

Alligevel har den østjyske Venstre-politiker Michael Aastrup Jensen været i Dubai sammen med sin kæreste fra den 4. til den 9. januar. Det oplyser politikeren til Ekstra Bladet.

Han siger til Ekstra Bladet, at hans kæreste var med på afslapningsbasis, samt at der var tale om en nødvendig rejse og ikke en ferie, selvom han har betalt rejsen af egen lomme:

- Jeg deltog i forskellige møder, som jeg ikke behøver fortælle Ekstra Bladet om. Blandt andet et møde med den danske generalkonsul, siger Michael Aastrup Jensen.



Gik fra orange til rød

I det tidsrum, hvor Michael Aastrup Jensen og hans kæreste var i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater var anbefalingen fra Udenrigsministeriet, at man skulle undgå alle unødvendige rejser til landet.

Fra den 8. januar ændrede Udenrigsministeriet vejledningen til rød, hvilket betyder, at alle rejser frarådes.



Michael Aastrup Jensen understreger overfor TV2 ØSTJYLLAND, at diplomatiske rejser var tilladt, da han rejste til Dubai:

Afbrød rejse

- Det er meget vigtigt for mig at understrege, at diplomatiske rejser var tilladt.

- Hvis jeg havde en ide om, at vi ville gå i rød status, så var jeg naturligvis ikke taget af sted. Jeg fik først kendskab til det en time før, at det blev meldt ud af regeringen. Derefter skyndte jeg mig at bestille flybilletter hjem, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politikeren siger, at rejsen var nødvendig, da han udover over mødet med den danske generalkonsul også havde en række møder med forskellige organisationer i Dubai:

- Det var for at passe mit job, da jeg som blandt andet udenrigsordfører sidder i en lang række internationale fora, siger Michael Aastrup Jensen.

Debat om Dubai-rejser

Hvis det var for at arbejde, hvorfor har du så selv betalt rejsen?

- Det er noget, jeg har gjort flere gange. Som medlem af Folketinget får jeg et omkostningstillæg, og nogle af pengene er gået til rejsen, siger Michael Aastrup Jensen.

Der har den seneste tid være debat om netop rejser til Dubai, efter at det kom frem, at en række danske kendisser var rejst til byen og viste billeder fra Dubai frem på de sociale medier.