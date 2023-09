Politiker bliver fanget bag bommene - vil have skåret i ventetiden

Nu venter flere minutters ventetid, og der bliver hurtigt opbygget en kø omkring dig. Du kan intet andet gøre end at vente på, at bommen går op igen, når Letbanen er kørt forbi.

Og det betyder, at det bliver svært at krydse de store veje, når køen skal afvikles de næste minutter efter bommene er gået op.

Konkret vil han finde penge til at investere i ny teknologi, som kan sikre, at Letbanens bomme kan hæves og sænkes hurtigere og mere præcist.

- Det er stort set hver dag, at man kommer til at holder der. Den gennemskærer rigtig mange oplandsbyer, og det har store konsekvenser for trafikken – specielt i myldretiden, siger han.

Det oplever Jakob Søgaard Clausen ofte på Sønderskovvej i Lystrup, hvor han ikke kan krydse vejen med sin cykel på grund af lange slanger af biler, der skal forbi efter at have holdt i kø.

Det samme gælder biler, der skal ud fra indfaldsveje på eksempelvis Sønderskovvej.



Derfor forstår politikeren fra Danmarksdemokraterne ikke, at de andre partier i byråds har vist meget lidt interesse for hans forslag.

- Det undrer mig da, for det har betydning for rigtig mange mennesker. Men jeg har tænkt mig at kæmpe for det i næste uges budgetforhandlinger, siger han.