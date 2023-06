Politiets IT-problemer står i vejen for fodlænke til stalkere

En fodlænke, som kan forhindre, at voldsofre opsøges af deres gerningsmænd, bliver ikke taget i brug herhjemme lige foreløbigt. Der er ellers bred opbakning i Folketinget til den såkaldte omvendte voldsalarm, som har vist sig yderst succesfuld i Norge. Men grundet blandt andet IT-problemer hos politiet må voldsofre nu vente på en lignende løsning i Danmark på ubestemt tid. Og det møder stor kritik, blandt andet på krisecenteret Gaia, der hjælper voldsamte kvinder og børn. Krisecenteret undrer sig over, hvorfor man ikke for længst har indført en ordning, hvor gerningsmænd i stalking-sager bliver idømt en GPS-fodlænke. - Hvis man i det mindste lod det her komme på prøve i Danmark, så tænker jeg, der ville være nogle kvinder, som i den grad følte, at ansvaret for volden blev placeret der, hvor den skal placeres, siger Rikke Faurholt, der er faglig konsulent på krisecenteret Gaia. Er det ikke et alt for voldsomt indgreb i den dømtes frihed? - Det er et godt spørgsmål og interessant at debatere. Det kunne man debattere andre steder end her hos os. Men vores udgangspunkt på Gaia er, at det ville gøre noget for kvindernes følelse af sikkerhed, siger Rikke Faurholt: - Der ligger en juridisk sikkerhed i, at samfundet gør alt, hvad det kan, for at det her ikke må ske igen.

Norske Kine undrer sig I Norge har man nemlig en omvendt voldsalarm, der forhindrer voldsdømte i at kontakte deres tidligere offer. Hvis gerningsmanden kommer for tæt på sit offers bopæl, udløser det øjeblikkeligt en alarm hos politiet. Norske Kine Pedersen Aamodt fra Oslo har før fortalt, at det har givet hende tryghed, at den mand, der udsatte hende for vold, skal bære en GPS-fodlænke - Jeg blev chokeret, da jeg hørte, at det ikke findes i Danmark. Jeg synes, det er helt sindssygt, når vi har en løsning, der måske ikke er en evig løsning, men det er en ganske god løsning og en stærk beskyttelse, vi har adgang til. Hvorfor bruger vi det så ikke? sagde Kine Pedersen Aamodt i august til TV2 Østjylland.

30-årige Kine Pedersen Aamodt fra Oslo boede i halvandet år sammen med en mand, der udsatte hende for vold og trusler og senere blev idømt 13 års fængsel.

70 personer er blevet dømt til at bære den omvendte voldsalarm i Norge. Indtil videre har ingen af dem forsøgt at nærme sig deres offer. Bred politisk opbakning Der er bred opbakning til idéen i Folketinget, men alligevel er der ingen tidsramme for, hvornår gps-fodlænkerne kan blive indført. - Jeg er selvfølgelig mere end ærgerlig over, at vi ikke bare kaster os ud i det med det samme. Og at der ikke er et tidsperspektiv for, hvornår det kan indføres. I sidste ende risikerer det her jo at koste liv, siger Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF.

Karina Lorentzen Dehnhardt, folketingsmedlem for SF, er ærgerlig over, at det endnu ikke har været muligt at indføre GPS-fodlænker i Danmark.

Det er blandt andet en række IT-udfordringer ved Rigspolitiet, der skal ændres, før omvendte overfaldsalarmer kan komme på tale i Danmark. Vi ville gerne have spurgt justitsminister Peter Hummelgaard om, hvorfor regeringen ikke sætter en forsøgsordning i gang nu, men han har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet henviser han til Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg.

- Virkeligheden er, at det her er et IT-system, der skal implementeres i politiets IT, som i forvejen er enormt presset. Og det tager bare noget tid. Men jeg ønsker ikke, at der går én dag mere, end der er brug for, siger Bjørn Brandenborg.

Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, fortæller, at Rigspolitiets IT-system er udfordret.