Politiet skruer op for fartkontrollen

Det betyder, at mens der indtil nu har været 82 ATK-køretøjer til brug for politiet, vil der fremover være 107.

- Vi ved, at for høj hastighed er en faktor i fire ud af ti dødsulykker, siger vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi, der er leder af færdselspolitiet, i pressemeddelelsen.

- Hvis vi skal nå vores mål om færre dræbte i trafikken, så er det helt afgørende, at vi alle sammen tager toppen af farten.

De 25 flere ATK-køretøjer er aftalt som led i den seneste politiske flerårsaftale for politiet.

Bedre kamera og billeder

Med de nye vogne bliver politiets konkrete arbejde med fartkontrol styrket. For de nye ATK-vogne rummer en række forbedringer, der blandt andet betyder, at det bliver nemmere at fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt.

- Vi får dels bedre muligheder for at kunne fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt. Samtidig har kameraet fået en højere opløsning, så vi får bedre billeder at arbejde med, siger Thomas Tarpgaard.

- Og så er komforten for vores personale, der skal arbejde i bilerne, også blevet bedre.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet mistede 130 personer livet i trafikken i 2021. Af dem var 54 bilister i personbil.

Fra 2016 til 2020 var der mellem 163 og 211 trafikdræbte om året. Det omfatter i gennemsnit 85 dræbte bilister om året.

Antallet af fartbøder fra automatisk fartkontrol er i samme periode faldet. I 2017 blev der udstedt 591.072 fartbøder. I 2021 var der tale om 435.061 fartbøder.