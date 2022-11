Politiet sætter ekstra betjente ind til J-dag

Det er dog ikke kun på vold og uro, politiet vil gå efter at dæmpe.



- Vi håber også, at folk får aftalt, hvordan de kommer hjem. Ellers kan vi ende i, at mange begynder at tage pirattaxaer, og vores erfaringer siger os, at det godt kan gå galt.

I 2021 forløb J-dag relativt roligt, og i Østjyllands Politikreds var der kun få eksempler på ubehagelige episoder. Alligevel forbereder man sig altså nu på at håndtere det meste.

- Det er aldrig til at vide med J-dag - den kan blive både det ene og det andet, siger Klaus Arboe Rasmussen.