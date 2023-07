Politiet på jagt - disse bilister holdes der særligt øje med

Rigspolitiet anbefaler, at du eventuelt kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel:



• Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører

• Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag eventuelt bilnøglerne

• Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden

• Ring efter en taxa og lån eventuelt ham/hende penge til taxaen

• Tilbyd en overnatning

• Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket

• Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på telefon.