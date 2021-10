Politiet kommer med godt ferietilbud - til indbrudtyvene

Derfor har Østjyllands Politi slået et opslag op på Facebook, hvor de opfordrer alle til, at man sikrer sit hjem og laver en god aftale med naboerne, inden man smutter afsted på ferie. Som et humoristisk spin på et ellers alvorligt budskab er opslaget slået op som 'et godt ferietilbud til indbrudstyvene'.

- Kære Indbrudstyv. Drømmer du om at komme på et ophold i efterårsferien, så har vi et lille værelse ledigt til dig. Vi tilbyder et spartansk indrettet rum uden udsigt og med en dejlig, fast hård seng. Der er ingen roomservice, men vi passer godt på dig og sikrer, at du har det godt, og at du får et ophold uden unødige forstyrrelser fra gæster eller mobiltelefon, skriver Østjyllands Politi i Facebook-opslaget.