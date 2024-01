Politiet fraråder unødig udkørsel

Varslet om voldsom snefygning får Østjyllands Politi til at fraråde unødig udkørsel fra klokken 23 i aften til klokken 10 onsdag formiddag. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Der kan komme en del sne på vejen, og sigtbarheden kan blive kraftigt forringet, hvilket kan skabe trafikale udfordringer.

Det skal ses som en henstilling til, at man som bilist spørger sig selv, om er strengt nødvendigt at tage ud at køre. Det kan være, man skal snakke med sin arbejdsgiver om, hvorvidt man kan arbejde hjemme, og man kan overveje, om man skal udskyde indkøbsturen og besøget hos familien, skriver politiet.

Hvis man alligevel vurderer, at det er nødvendigt at køre ud, bør man forberede sig.

Hvis man vurderer, at det er nødvendigt at køre afsted, så forbered dig inden: Tag tæpper, mad- og drikkevarer, varmt tøj og skovl med i bilen, så du er bedre rustet, hvis du skulle blive fanget i en snedrive på vejen.

Østjyllands Politi opfordrer særligt vognmænd og lastbilchauffører til at være opmærksomme på situationen på vejene og overveje en ekstra gang, om det er nødvendigt at køre ud, da der blandt andet under den seneste snestorm var en del lastbiler, der havde store problemer på vejene.