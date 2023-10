Politiet forlænger lukning af rockerklubhuse

Der kommer til at gå lidt tid endnu, før det er lovligt at opholde sig i to af Hells Angels rockerklubhuse.

Østjyllands Politi melder her fredag eftermiddag ud, at det har valgt at forlænge et opholdsforbud foreløbig til og med torsdag den 19. oktober klokken 18.

Der er tale om klubhuse på Marøgelhøj i Lystrup og Rådmands Boulevard i Randers.

Forbuddet trådte i kraft fredag den 22. september og var sat til at udløbe denne fredag klokken 18.

Beslutningen kom som følge af den ulmende bandekrig, der i København har ledt til blandt andet et mord på Christiania og en bombesprængning ved et Hells Angels-klubhus. Det er angiveligt Hells Angels og Nørrebro-banden Loyal To Familia, der er i konflikt.

Vil undgå konflikt

- Det samlede billede, vi står med nu, gør, at vi skrider ind for at skabe tryghed blandt borgerne og være på forkant med situationen. Vi vil undgå, at konflikten udvikler sig, og at der kommer til at opstå uro omkring de tilholdssteder, som rockerklubben har i Østjylland, sagde politiinspektør Anders Uhrskov i en pressemeddelse fra politiet i forbindelse med det første forbud.