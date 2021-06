Politiet finder fejl ved hver tredje studentervogn

I det tilfælde måtte kørslen afbrydes, fortæller politiassistent Nicolai Stentved fra Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi, som gennemførte kontrollerne.

- I den ene sag måtte vi standse kørslen, fordi siddepladserne på ladet, der bestod af paller, ikke var fastgjort.

- Dermed var der risiko for, at pallerne kunne forskubbe sig over ladet ved for eksempel opbremsninger eller undvigemanøvre, og det kan betyde brækkede knogler eller værre.

Går ikke på kompromis med sikkerhed

- Vi ønsker naturligvis ikke at ødelægge den gode fest, men vi går altså ikke på kompromis med sikkerheden for de unge, siger politiassistenten.