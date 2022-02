Politiet efterlyser krammetyv

Set før

Det er ikke første kram, politiet har fået anmeldelser om tyveri efter. Men det tyder ikke på, at det er de samme bagmænd, der står bag.

- Det er ikke umiddelbart sammenhæng mellem tyveriet i Aarhus og Odder. Men det er ikke en uvant fremgangsmåde. Vi har set den slags tyveri før, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man forholder sig meget kritisk over for fremmede, der vil have adgang til ens hjem. Og at man er skeptisk over for fremmede, der vil kramme.