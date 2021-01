Politiet advarer: Spejlglatte veje giver fem trafikuheld på en time

Temperaturer omkring frysepunktet og våde veje har mange steder i det østjyske medført et tyndt lag is hen over vejbanen.

Allerede i de tidlige morgentimer har det i Østjylland betydet fem forskellige færdselsuheld. Derfor går Østjyllands Politi nu ud og advarer trafikanterne om at køre forsigtigt: Det er glat derude!

- Det er simpelthen spejlblankt flere steder i kredsen. Vi har fået indberettet fire færdselsuheld allerede og nu mens vi taler, kommer meldingen om det femte på en time, fortæller vagtchef Flemming Lau ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Derfor opfordrer vi indtrængende folk til at køre forsigtigt.