Politiet advarer: Pas på svindelnummer på Facebook

Har du for nylig fået en besked på Messenger, hvor en af dine venner beder dig om dit telefonnummer? Så kan du potentielt have været mål for svindlere, som forsøger at lokke oplysninger ud af dig, som de kan misbruge.

Østjyllands Politi advarer - på Facebook - mod det nye svindelnummer, som foregår på Facebooks beskedtjeneste.