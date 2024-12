Spredt på Snapchat: Politiet advarer mod at dele seksuel video

Østjyllands Politi advarer om en video, der florerer på Snapchat, hvor tre mindreårige drenge ses i en seksuel situation. Videoen er blevet delt vidt og bredt, og politiet modtager mange anmeldelser om videredistributionen.

Politiet understreger, at deling af videoen er ulovlig, og advarer om risikoen for sigtelse for distribution af overgrebsmateriale mod børn. Lignende situationer har flere gange tidligere ledt til, at teenagere er blevet dømt for at dele pornografisk materiale med børn.

"Vi opfordrer på det kraftigste forældre til at tage en snak med deres unge mennesker om, hvad de ser og laver på sociale medier og om, at det ikke er lovligt at videresende videoer som denne," skriver Østjyllands Politi på Facebook.